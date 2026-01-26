Paura sulla metro A | crolla parte del soffitto nella stazione Cinecittà

Nella serata di domenica 25 gennaio, alla stazione Cinecittà della metro A, si è verificato il crollo di una porzione del controsoffitto. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’incidente ha generato momenti di paura tra i pendolari. La stazione è stata immediatamente chiusa per le verifiche e i lavori di messa in sicurezza. La situazione è attualmente sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle cause del crollo.

Nessun ferito, ma tanta paura nella serata di domenica 25 gennaio alla stazione Cinecittà della metro A, dove una parte del controsoffitto è improvvisamente crollata. Il cedimento è avvenuto in un momento particolarmente delicato per la linea, già interrotta per un altro grave episodio, ma proprio l'assenza di passeggeri ha evitato conseguenze ben più serie. Alcuni pannelli del soffitto si sono staccati e sono finiti sia sulla banchina di attesa sia su un convoglio fermo in stazione. Le immagini dell'accaduto, diffuse sui social dall'associazione Trasportiamo, mostrano chiaramente detriti sparsi e porzioni di rivestimento collassate, alimentando preoccupazione tra utenti e addetti ai lavori.

