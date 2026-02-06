Pescatore mazarese assolto in appello per omessa dichiarazione IVA | processo concluso con esito favorevole

Il pescatore mazarese G.V. è stato assolto in appello dall’accusa di omessa dichiarazione dei redditi. La Corte d’Appello di Palermo ha deciso di chiudere il procedimento, che lo vedeva coinvolto insieme a un altro imputato. La sentenza mette fine a un processo che durava ormai da tempo.

Il pescatore mazarese, G.V., è stato assolto in appello per il reato di omessa dichiarazione dei redditi, un caso che ha coinvolto due imputati e che ha portato alla conclusione della procedura penale in una seduta della Corte d’Appello di Palermo. Il processo, iniziato nel 2021, era stato condotto in modo rigoroso dalla Procura di Marsala, che aveva contestato l’attività economica dei due pescatori mazaresi, ritenuta non dichiarata ai fini IRPEF. L’operazione era stata iniziata con un controllo fiscale, ma il risultato è stato decisivo per il primo dei due protagonisti, G.V., che ha ottenuto l’esito favorevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mazara del Vallo

