Processo Gudmundsson per le accuse di violenza sessuale | il calciatore della Fiorentina è stato assolto in appello Parla il legale

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Processo Gudmundsson, respinto il ricorso. L’accusa è chiusa dopo tutti i gradi di giudizio: il legale parla di errore di diritto. Arrivano ottime notizie per Albert Gudmundsson e per la Fiorentina. La vicenda giudiziaria che coinvolge il calciatore è arrivata a una conclusione definitiva. Nella giornata di ieri, il ricorso presentato contro l’assoluzione del giocatore dopo l’accusa è stato ufficialmente respinto. L’esito del ricorso era atteso entro i primi di dicembre, ma la decisione è arrivata in anticipo. Il calciatore è tornato in Islanda a inizio novembre per presenziare all’appello. Avendo il giocatore già ottenuto l’assoluzione in tutti gli altri gradi di giudizio, la vicenda si può praticamente considerare chiusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

processo gudmundsson per le accuse di violenza sessuale il calciatore della fiorentina 232 stato assolto in appello parla il legale

© Juventusnews24.com - Processo Gudmundsson per le accuse di violenza sessuale: il calciatore della Fiorentina è stato assolto in appello. Parla il legale

Approfondisci con queste news

Accuse di violenza sessuale, Gudmundsson assolto in appello - Il calciatore della Fiorentina era sotto processo in Islanda, ma è stato assolto in tutti i gradi di giudizio. Si legge su calcioefinanza.it

processo gudmundsson accuse violenzaFiorentina, processo Gudmundsson: è arrivata la decisione finale! - AEK Atene, arrivano ottime notizie per Albert Gudmundsson e tutto l’ambiente Viola. fantamaster.it scrive

processo gudmundsson accuse violenzaDue giudici a favore, uno contro: la ricostruzione del verdetto su Gudmundsson - Albert Gudmundsson può sorridere dopo la decisione della Corte Suprema islandese di rigettare l'appello in merito all'assoluzione per l'accusa di violenza sessuale. Segnala firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Processo Gudmundsson Accuse Violenza