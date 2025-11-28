Processo Gudmundsson per le accuse di violenza sessuale | il calciatore della Fiorentina è stato assolto in appello Parla il legale

Processo Gudmundsson, respinto il ricorso. L’accusa è chiusa dopo tutti i gradi di giudizio: il legale parla di errore di diritto. Arrivano ottime notizie per Albert Gudmundsson e per la Fiorentina. La vicenda giudiziaria che coinvolge il calciatore è arrivata a una conclusione definitiva. Nella giornata di ieri, il ricorso presentato contro l’assoluzione del giocatore dopo l’accusa è stato ufficialmente respinto. L’esito del ricorso era atteso entro i primi di dicembre, ma la decisione è arrivata in anticipo. Il calciatore è tornato in Islanda a inizio novembre per presenziare all’appello. Avendo il giocatore già ottenuto l’assoluzione in tutti gli altri gradi di giudizio, la vicenda si può praticamente considerare chiusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

