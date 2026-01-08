Aggressioni al personale del trasporto pubblico in Emilia-Romagna | Più di una ogni tre giorni

Tra gennaio 2024 e settembre 2025, in Emilia-Romagna si sono verificati più di 100 episodi di aggressione al personale delle aziende di trasporto pubblico, con una media di oltre una ogni tre giorni. Questi dati evidenziano una preoccupante diffusione di episodi di violenza, sottolineando la necessità di interventi per garantire la sicurezza di chi lavora nel settore.

Più di un'aggressione ogni tre giorni a personale delle aziende di trasporto pubblico tra gennaio 2024 e settembre 2025 in Emilia-Romagna. In tutto quel periodo le violenze commesse contro i dipendenti in servizio sui mezzi di trasporto pubblici sono state 226 e 2143 sono stati i giorni di.

