Aggressioni e carenza di personale | autisti del trasporto pubblico verso lo sciopero

Da udinetoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli autisti del trasporto pubblico di Udine stanno considerando uno sciopero a causa delle ripetute aggressioni e della crescente carenza di personale. La situazione ha generato un clima di tensione tra autisti e azienda, evidenziando le difficoltà operative e la necessità di interventi per garantire sicurezza e servizi affidabili.

Le aggressioni sugli autobus continuano a ripetersi a Udine come è accaduto ieri pomeriggio sulla linea che porta al Città Fiera e il clima tra autisti e azienda si fa sempre più teso. Tanto da portare a un vero e proprio braccio di ferro tra l’Asi-Au e Arriva Udine, con lo spettro di uno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

aggressioni e carenza di personale autisti del trasporto pubblico verso lo sciopero

© Udinetoday.it - Aggressioni e carenza di personale: autisti del trasporto pubblico verso lo sciopero

Leggi anche: Trasporto pubblico, il 7 novembre sciopero di 4 ore del personale Atm: possibili disagi

Leggi anche: Lo sciopero Atac del 14 Novembre, “disorganizzazione e carenza di personale”. Le linee garantite a Roma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aggressioni personale sanitario. Anaao Assomed: “In Campania troppe carenze da parte delle direzioni strategiche” - La Campania ha visto nel 2025 un aumento del 22% degli episodi di aggressione ai danni del personale sanitario. quotidianosanita.it

Sos autisti e controllori. Oltre 220 aggressioni: "Molti non denunciano" - Vignali (FI): "Bodycam per tutti gli operatori, ora basta sperimentazioni" . ilrestodelcarlino.it

Violenza sugli operatori sanitari. L’escalation non si ferma: l’81% ha subito aggressioni fisiche o verbali, ma il 69% non denuncia. Anaao: “Servono più risorse per ... - Pronto Soccorso e Psichiatria i reparti dove si registra il maggior numero di aggressioni da parte dei pazienti e dei loro parenti. quotidianosanita.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.