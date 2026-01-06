Aggressioni e carenza di personale | autisti del trasporto pubblico verso lo sciopero

Gli autisti del trasporto pubblico di Udine stanno considerando uno sciopero a causa delle ripetute aggressioni e della crescente carenza di personale. La situazione ha generato un clima di tensione tra autisti e azienda, evidenziando le difficoltà operative e la necessità di interventi per garantire sicurezza e servizi affidabili.

