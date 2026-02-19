Trasporto pubblico locale Patrignani Confcommercio chiede più corse in periferia e verso il centro

Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, denuncia che il trasporto pubblico locale non copre adeguatamente le zone periferiche e le direttrici principali. La causa risiede nella mancanza di corse frequenti e di collegamenti efficienti tra quartieri e il centro città. Patrignani sottolinea la necessità di aumentare le corse per facilitare gli spostamenti di cittadini e lavoratori, soprattutto in aree meno servite. La richiesta mira a migliorare la mobilità e ridurre l’uso di auto private nelle zone più periferiche. La proposta viene presentata in vista delle prossime decisioni sul servizio pubblico.

"Non possiamo parlare di città inclusiva se una parte del territorio resta meno collegata. Il trasporto pubblico deve essere capillare e accessibile, capace di offrire un'alternativa reale all'auto privata" Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani interviene sul tema della mobilità urbana e chiede un deciso rilancio del trasporto pubblico locale, definendolo "un tassello fondamentale del mosaico della plurimobilità cittadina". Secondo Patrignani, la qualità della mobilità incide direttamente sulla vivibilità della città e sulla competitività del commercio di vicinato. "Per sostenere cittadini, lavoratori e negozi – afferma – serve un sistema integrato in cui auto, trasporto pubblico, moto e biciclette possano convivere in modo armonico ed efficiente".