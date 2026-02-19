Trasporti | a Roma al via lavori per Metro C fino a Farnesina da 25 febbraio prime chiusure

Il Comune di Roma ha annunciato che, a partire dal 25 febbraio, partiranno i lavori per allungare la Metro C fino alla Farnesina. Questa decisione si è resa necessaria per migliorare i collegamenti tra il centro e il quartiere Tevere. Durante le prime settimane, alcune fermate saranno chiuse e i treni circoleranno con orari ridotti. I residenti e i pendolari devono pianificare in anticipo gli spostamenti, perché le modifiche potrebbero durare diversi mesi. Le prime chiusure interesseranno le stazioni di piazza Venezia e Colosseo.

Il 25 febbraio, mercoledì prossimo, avranno inizio i lavori per il prolungamento della Metro C, che si estenderà da piazza Venezia fino a Farnesina. Questi lavori si prevede dureranno per un periodo compreso tra dieci e undici anni. “Sulla carta, i lavori per il prolungamento fino a Farnesina dovrebbero concludersi nel 2037, ma confidiamo di riuscire a terminare entro il 2036. Ci diamo un tempo di dieci anni per completare l’intervento”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Nel frattempo, questo venerdì verranno consegnate le aree necessarie, ma sarà con l’avvio dei cantieri veri e propri che si attiveranno le prime chiusure alla viabilità sulla prima tratta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: a Roma al via lavori per Metro C fino a Farnesina, da 25 febbraio prime chiusure Frosinone, lavori in Via Aldo Moro: chiusure e divieti di sosta dal 18 al 25 febbraioA Frosinone, i lavori di riparazione degli allacci condominiali, affidati a una ditta di ACEA Ato 5 S. Comano isolata: ponte sulla Provinciale 25 chiuso per lavori fino al 25 febbraio, deviazioni e disagi per i residenti.Comano isolata: il ponte sulla Provinciale 25, che collega il paese alle zone limitrofe, è stato chiuso al traffico da giovedì 12 febbraio per lavori di ripristino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Regione stanzia 260 milioni per il trasporto di Roma: no al biglietto a due euro; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Roma, trasporto pubblico: 260 milioni di euro stanziati per il 2026; Roma, unire trasporti e infrastrutture: ecco la ricetta per lo sviluppo. La Regione stanzia 260 milioni per il trasporto di Roma: no al biglietto a due euroL’aumento degli stanziamenti da parte della Regione nei confronti del Campidoglio è maturato nel corso del 2024, quando da Roma era arrivato un messaggio preciso: serve aumentare i biglietti di corsa ... romatoday.it Trasporti: Regione Lazio, 260 milioni per il tpl di Roma nel 2026La Regione Lazio destina 250 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma nel 2026, un passo significativo per la capitale. romadailynews.it Buongiorno a @tutti eseguiamo su roma e provincia servizio di traslochi trasporti smaltimenti. sia che devi liberarti di un vecchio elettrodomestico,un materasso o che devi lasciare casa chiamaci per un preventivo totalmente gratuito. Velocità puntualità e preci facebook #17febbraio Si è riunita questa mattina a Roma l’Area contrattuale Mobilità Ferroviaria della @FitCisl alla presenza del SG @salvopellecchia, del SG aggiunto @mmasciafitcisl1 e del Coordinatore nazionale @riccio_gaetano. Al centro del confronto alcuni x.com