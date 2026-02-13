Comano isolata | ponte sulla Provinciale 25 chiuso per lavori fino al 25 febbraio deviazioni e disagi per i residenti

Comano isolata: il ponte sulla Provinciale 25, che collega il paese alle zone limitrofe, è stato chiuso al traffico da giovedì 12 febbraio per lavori di ripristino. La chiusura, prevista fino al 25 febbraio, causa deviazioni e disagi ai residenti, costretti a percorsi alternativi più lunghi e trafficati. La Provincia ha disposto segnali di deviazione e interventi di messa in sicurezza per evitare incidenti lungo le strade secondarie.