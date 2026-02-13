Comano isolata | ponte sulla Provinciale 25 chiuso per lavori fino al 25 febbraio deviazioni e disagi per i residenti
Comano isolata: il ponte sulla Provinciale 25, che collega il paese alle zone limitrofe, è stato chiuso al traffico da giovedì 12 febbraio per lavori di ripristino. La chiusura, prevista fino al 25 febbraio, causa deviazioni e disagi ai residenti, costretti a percorsi alternativi più lunghi e trafficati. La Provincia ha disposto segnali di deviazione e interventi di messa in sicurezza per evitare incidenti lungo le strade secondarie.
Comano Isolata: Lavori al Ponte Interrompono la Viabilità sulla Provinciale 25. La Strada Provinciale 25 di Comano, in Lunigiana, è stata chiusa al traffico veicolare a partire da giovedì 12 febbraio. L’interruzione, prevista fino al 25 febbraio, riguarda un tratto cruciale della zona, in corrispondenza del ponte al chilometro 2,400, a causa di lavori di manutenzione straordinaria disposti dalla Provincia di Massa-Carrara. La decisione impone una riorganizzazione degli spostamenti per residenti e pendolari. Un Intervento Necessario, Disagi Immediati. L’ordinanza provinciale, pubblicata giovedì, ha colto di sorpresa molti utenti della strada.🔗 Leggi su Ameve.eu
