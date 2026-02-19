Trasferte vietate Tar Lazio conferma divieto per tifosi Roma Fiorentina e Napoli

Il Tar del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli, motivando la decisione con le quattro ordinanze depositate oggi. La decisione deriva dai ricorsi presentati dalle associazioni dei supporter, che avevano chiesto di revocare i decreti del Ministero dell’Interno. Il tribunale ha ritenuto che le misure siano adeguate a garantire la sicurezza pubblica, respingendo le richieste di revoca. La decisione riguarda tutte le gare in programma per le prossime settimane. La questione rimane al centro di un acceso dibattito.

(Adnkronos) – Con le quattro ordinanze depositate oggi (n. 1064 1065, 1066, 1067) il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto le domande cautelari presentate dalle Associazioni dei tifosi della Roma (due ricorsi), della Fiorentina e del Napoli contro i decreti del Ministero dell'Interno con i quali è stato sancito il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica. I decreti erano stati adottati dal Ministero a seguito degli scontri fra opposte tifoserie lungo tratti autostradali per il raggiungimento degli impianti sportivi dove si sarebbero tenute le partite di calcio nelle quali erano impegnate le relative squadre.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

