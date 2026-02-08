Divieto di trasferte i tifosi di Napoli Fiorentina Lazio e Roma fanno ricorso al Tar | udienza fissata il 17 febbraio

I tifosi di Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma hanno deciso di ricorrere al Tar contro il divieto di trasferte. L’udienza è fissata per il 17 febbraio. I supporter sperano di ottenere un nulla osta per seguire le proprie squadre in trasferta, mentre le istituzioni si trovano divise sulla legittimità di questa decisione. I club sono in attesa di sviluppi, ma la questione rimane calda e ancora tutta da chiarire.

Un provvedimento che, a voler essere gentili, è anticostituzionale, come sottolineato da Sarri ieri in conferenza. È ciò che ha colpito i tifosi di Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma. Infatti, a causa di pochi teppisti che hanno dato vita a queste scene di violenza e scontri in autostrada, hanno subito le conseguenze le intere tifoserie, impossibilitate a seguire le squadre del cuore in trasferta. Ovviamente, la cosa non finisce qui. Il punto di Calcio e Finanza. Divieto di trasferte, i tifosi di Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma fanno ricorso al Tar. Si legge su Calcio e Finanza: I tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli hanno presentato tre distinti al Tar del Lazio contro il divieto di trasferte imposto dal Ministero dell’Interno per gli incidenti delle scorse settimane tra gli ultras. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il TAR del Lazio si prepara a discutere i ricorsi di migliaia di tifosi di Fiorentina, Napoli e Roma.

Le associazioni di tifosi della Fiorentina hanno deciso di fare ricorso contro il divieto di trasferte fino alla fine del campionato.

