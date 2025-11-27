trasferte vietate ai tifosi del pisa il tar respinge i ricorsi

Pisa, 27 novembre 2025 - Il Tar del Lazio ha respinto le istanze cautelari presentate contro il decreto del Ministro dell’interno che vieta ai tifosi del Pisa Sporting Club le trasferte per tre mesi, provvedimento adottato dopo gli scontri di via Piave avvenuti prima della partita Pisa-Hellas Verona. Le due ordinanze sono state pubblicate questa mattina. I ricorsi erano stati presentati dal Centro di Coordinamento Pisa Clubs e da un tifoso, assistiti dagli avvocati Lorenzo Nannipieri, Paolo Bartalena, Nicola Favati ed Enrico Bottone del foro di Pisa. Nel procedimento si era costituito anche il Comune di Pisa, insieme all’Adiconsum e al Centro Sportivo Italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

