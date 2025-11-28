Pisa nuova stangata per i tifosi | il Tar respinge il ricorso le trasferte restano vietate

Pisa, 28 novembre 2025 – “Sinceramente non mi aspettavo un esito diverso, ma ciò che mi lascia parecchio perplesso è proprio la motivazione, costituita da una serie di affermazioni tautologiche per corroborare l’unico punto della motivazione adottata dai giudici per sostenere che il provvedimento è adeguatamente motivato”. Non usa mezzi termini l’avvocato Lorenzo Nannipieri, che insieme ai colleghi Enrico Bottone, Paolo Bartalena e Nicola Favati, ha presentato il ricorso al Tar del Lazio contro lo stop alle trasferte per tre mesi inflitto dal ministero dell’Interno dopo gli scontri con gli ultrà veronesi in via Piave il 18 ottobre scorso, per commentare l’ordinanza dei giudici amministrativi diffusa ieri con la quale, di fatto, si chiude definitivamente la vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

