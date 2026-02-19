La mamma del bimbo trapiantato | Finché respira non muore la speranza
La mamma del bambino trapiantato afferma di sentirsi devastata dopo aver ricevuto una notizia difficile, ma aggiunge che finché il suo figlio respira, non smetterà di sperare. La donna ha raccontato di aver avuto un colloquio con i medici, che le hanno comunicato l’aggravarsi delle condizioni del piccolo. Nonostante il dolore, la madre si aggrappa alla vita del bambino, dicendo che ogni respiro rappresenta una possibilità di salvezza. La famiglia continua a vivere in attesa di un miracolo.
“Sono distrutta, non riesco ad accettare quello che mi è stato detto oggi. Fin quando mio figlio respirerà la speranza non muore. Non posso arrendermi ora”. Così, in un’intervista al Messaggero, Patrizia Mercolino, madre del bimbo ricoverato all’ospedale di Monaldi di Napoli, a cui l’equipe dei massimi esperti italiani in materia di trapianti ieri ha dato lo stop al trapianto di cuore. “Quando speri così tanto, quelle parole ti tolgono l’aria. Mi è crollato il mondo addosso. Ho ascoltato tutto in silenzio. Ho capito che, nelle condizioni in cui è, non reggerebbe un’operazione. Domenico non è in salute per affrontarla.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Meloni telefona alla mamma del bimbo trapiantato: “Faremo giustizia”. Il sollievo e la speranza, governo mobilitatoGiorgia Meloni ha chiamato Patrizia, mamma di Tommaso, il bambino di due anni e tre mesi che ha ricevuto un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli il 23 dicembre, per promettere che verranno fatte giustizie.
Bimbo trapiantato a Napoli, possibile nuovo cuore disponibile: la speranza della mammaIl bambino di Napoli, Domenico, ha ricevuto un trapianto di cuore danneggiato e ora potrebbe ricevere un nuovo organo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La mamma del bimbo che aspetta un cuore: Era felice, correva e giocava. Ora devono salvarlo; La mamma del bambino con il cuore bruciato: Sta peggiorando ma continua a lottare perché è un piccolo guerriero. Ho ancora speranza; Mi dissero solo che il cuore non partiva: parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato; La mamma del bimbo trapiantato a Napoli: È un guerriero, il cuore deve arrivare. Lunedì nuova valutazione dei medici.
Roberto Fico incontra la mamma del bimbo trapiantato al Monaldi: Scusaci. Avrai giustiziaIl faccia a faccia tra la donna e il 51enne ex presidente della Camera è privato. L'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi ne racconta una parte saliente: «Lui le ha chiesto scusa anche se non è ... fanpage.it
Cuore bruciato, la mamma del bimbo trapiantato: 'Fino a quando mio figlio respira c'è speranza'Sono distrutta, non riesco ad accettare quello che mi è stato detto. Fin quando mio figlio respirerà la speranza non muore. Non posso arrendermi ora. Sono le parole di Patrizia Mercolino, madre del ... lostrillone.tv
Mamma del bimbo trapiantato, 'finché respira non muore la speranza'. "Sono distrutta, ma non mi arrendo, valuteremo altre strade" (ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Sono distrutta, non riesco ad accettare quello che mi è stato detto oggi. Fin quando mio figlio respirer facebook
La mamma di Domenico: “Disperata, ma non lo lascio. Finché respira mio figlio è vivo” x.com