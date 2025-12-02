Donazioni di midollo osseo boom di iscritti sotto i 25 anni | Emilia-Romagna vocata alla solidarietà

Cesenatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia-Romagna cresce nel 2025 il numero delle prime donazioni di midollo osseo: sono già 70, sei in più di quelle registrate nell’intero 2024. E al 31 ottobre 2025 i donatori totali hanno toccato quota 5.573, con una proiezione di circa 7mila iscrizioni entro fine anno.Altro dato positivo, il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

