Donazioni di midollo osseo boom di iscritti sotto i 25 anni | Vocazione alla solidarietà della nostra terra
In Emilia-Romagna cresce nel 2025 il numero delle prime donazioni di midollo osseo: sono già 70, sei in più di quelle registrate nell’intero 2024. E al 31 ottobre 2025 i donatori totali hanno toccato quota 5.573, con una proiezione di circa 7mila iscrizioni entro fine anno. Altro dato positivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
