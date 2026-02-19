Transizione energetica | l’Europa accelera l’Italia resta indietro

Il 30 gennaio 2026, Enrico Giovannini ha spiegato che l’Europa sta accelerando la transizione energetica, mentre l’Italia fatica a tenere il passo. La causa principale è la lentezza nelle riforme e nei investimenti nelle fonti rinnovabili. Nonostante le promesse, molte regioni italiane continuano a dipendere ancora troppo dal gas e dal carbone. Le differenze tra Nord e Sud evidenziano le criticità nelle politiche energetiche italiane. La situazione rischia di rallentare gli obiettivi ambientali a livello continentale.

di Enrico Giovannini – Pubblicato sul sito dell'ASviS- Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, il 30 gennaio 2026. Nel corso di questa settimana sono stati pubblicati dati rilevanti sulla transizione energetica ed ecologica, finiti però in secondo piano rispetto al dibattito, del tutto legittimo, sulle prospettive della politica internazionale e sui conflitti in corso. Eppure il nostro futuro dipende anche, in modo decisivo, dalle scelte che compiamo sul piano energetico e ambientale. Il primo dato riguarda l'Unione Europea e segna un passaggio storico: nel 2025, per la prima volta, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato quella da fonti fossili.