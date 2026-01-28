Quando il software accelera la transizione energetica | il fotovoltaico diventa davvero accessibile

Il settore del fotovoltaico sta facendo passi avanti per diventare più accessibile. Le aziende lanciano nuove soluzioni e gli incentivi, anche se variabili, cercano di semplificare il percorso per chi vuole installare impianti solari. Intanto, i cittadini continuano a chiedersi come muoversi tra le pratiche burocratiche e le opportunità di risparmio.

Nel dibattito sulla transizione ecologica si parla spesso di tecnologie mature, incentivi che vanno e vengono e cittadini disorientati da iter complessi. Molto più raramente si guarda a un fattore decisivo ma invisibile: i processi. È proprio lì, però, che si gioca una parte cruciale della partita climatica. E il nuovo software lanciato da TABO, startup veneta attiva nel fotovoltaico, è un buon esempio di come la digitalizzazione possa diventare un vero game changer ambientale. Fondata nel 2022 da Nima Oulomi, TABO ha sviluppato – in collaborazione con lo studio di advisory Belka – una piattaforma di configurazione che riduce drasticamente i tempi di progettazione e vendita di un impianto fotovoltaico: da circa 40 minuti a pochi minuti per preventivo.🔗 Leggi su Today.it

Il GSE svolge un ruolo chiave nella transizione energetica, avvicinando imprese e cittadini alle fonti rinnovabili.

