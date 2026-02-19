Transenna scagliata dal vento travolge bambini davanti a scuola | un'alunna finisce in ospedale a Sarzana

A Sarzana, una transenna spinta dal vento ha travolto bambini e adulti davanti alla scuola Poggi-Carducci. La forte folata ha fatto volare la barriera di metallo, ferendo tre studenti e una donna che si trovavano nel cortile. Uno degli alunni è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La scena si è svolta nel primo pomeriggio, mentre i genitori si affrettavano a trovare i figli. La zona è stata messa in sicurezza e le autorità hanno avviato le verifiche.

Momenti di apprensione a Sarzana, in provincia de La Spezia: una transenna spinta dal vento ha colpito tre studenti della scuola Poggi-Carducci e una donna. Una bambina è stata portata in pronto soccorso per accertamenti. Colpita da una transenna scagliata dal vento, bimba in pronto soccorso(ANSA) - LA SPEZIA, 19 FEB - Una alunna della scuola Poggi-Carducci di Sarzana è stata visitata in pronto soccorso questa mattina dopo essere stata colpita da una transenna da cantiere lungo Via San B ...