Piacenza maestra aggredita a scuola dal padre di un’alunna

Una maestra di Piacenza è stata aggredita dal padre di un’alunna davanti alla scuola. L’uomo ha colpito la docente in modo violento, mentre la bambina e altre persone assistevano alla scena. L’episodio si è svolto in un clima di grande tensione e ha lasciato tutti scioccati. La scuola ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Ora si attendono sviluppi e eventuali denunce.

Violenza davanti alla bambina e ai presenti. Un episodio di grave violenza in ambito scolastico si è verificato a Piacenza, dove un padre ha aggredito fisicamente la maestra elementare della figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone presenti nell'istituto. La notizia è stata riportata dal quotidiano Libertà. Il ritiro anticipato e la richiesta di autorizzazione. L'uomo, italiano e di giovane età, si sarebbe presentato a scuola durante l'orario delle lezioni con l'intenzione di prelevare la figlia prima del termine dell'attività didattica. Alla richiesta dell'insegnante di compilare il modulo di autorizzazione previsto dal regolamento, il genitore avrebbe reagito in modo violento.

