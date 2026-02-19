Tranciano e rubano cavi in bassa tensione | disagi in due comuni e due frazioni

A Minervino di Lecce, due gruppi di ladri hanno tranciato e rubato cavi di bassa tensione, causando blackout in alcune zone. I malviventi sono saliti sui pali dell’energia elettrica e hanno potuto recidere i cavi per prelevare il rame. Il furto si è verificato nella tarda serata di ieri, interrompendo l’erogazione dell’energia in due comuni e due frazioni vicine. Le autorità ora indagano sui responsabili, mentre le utenze si trovano senza corrente. La situazione resta critica fino a quando non saranno riparati i danni.

È accaduto nella serata di ieri a Minervino di Lecce dove ignoti sono entrati in azione in contrada Spiri, mettendo a segno il colpo che ha avuto come conseguenze quello di lasciare senza luce diverse famiglie Epicentro della “visita” è stata contrada Spiri, nel territorio comunale di Minervino di Lecce. Ma la conseguenza non è stata semplicemente quella di un furto che ha danneggiato le strutture Enel: da ieri, infatti, un centinaio di utenze sarebbero senza luce per effetto di quanto avvenuto. Coinvolte nel disagio famiglie sia dei comuni di Minervino di Lecce, con le due frazioni, Specchia Gallone e Cocumola, e persino qualche abitante ricadente nel territorio di Uggiano La Chiesa.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

