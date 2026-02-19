Tranciano e rubano cavi in bassa tensione | disagi in due comuni e due frazioni

A Minervino di Lecce, due gruppi di ladri hanno tranciato e rubato cavi di bassa tensione, causando blackout in alcune zone. I malviventi sono saliti sui pali dell’energia elettrica e hanno potuto recidere i cavi per prelevare il rame. Il furto si è verificato nella tarda serata di ieri, interrompendo l’erogazione dell’energia in due comuni e due frazioni vicine. Le autorità ora indagano sui responsabili, mentre le utenze si trovano senza corrente. La situazione resta critica fino a quando non saranno riparati i danni.

È accaduto nella serata di ieri a Minervino di Lecce dove ignoti sono entrati in azione in contrada Spiri, mettendo a segno il colpo che ha avuto come conseguenze quello di lasciare senza luce diverse famiglie Epicentro della “visita” è stata contrada Spiri, nel territorio comunale di Minervino di Lecce. Ma la conseguenza non è stata semplicemente quella di un furto che ha danneggiato le strutture Enel: da ieri, infatti, un centinaio di utenze sarebbero senza luce per effetto di quanto avvenuto. Coinvolte nel disagio famiglie sia dei comuni di Minervino di Lecce, con le due frazioni, Specchia Gallone e Cocumola, e persino qualche abitante ricadente nel territorio di Uggiano La Chiesa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Interventi di Acquedotto Pugliese: erogazione idrica sospesa in due Comuni, possibili disagiOgni giorno, le persone di Oria e San Vito Dei Normanni si trovano a fare i conti con interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Si rompe un tronco della rete idrica: disagi possibili in due comuni della Grecìa SalentinaA causa della rottura di un tronco della rete idrica, sono possibili disagi nei comuni di Corigliano d’Otranto e Soleto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tranciano e rubano cavi in bassa tensione: disagi in due comuni e due frazioniÈ accaduto nella serata di ieri a Minervino di Lecce dove ignoti sono entrati in azione in contrada Spiri, mettendo a segno il colpo che ha avuto come conseguenze quello di lasciare senza luce diverse ... lecceprima.it Oh Madonnina, a Te che sciogli i nodi, ti presentiamo tutte le nostre vie intraprese, nelle quali non vediamo l'uscita. Sii la nostra Luce! Porgiamo nel Tuo Santo cuore il nostro cuore, intrecciato di timori che rubano il sonno, di desideri che svestono la Bellezza d facebook