Si rompe un tronco della rete idrica | disagi possibili in due comuni della Grecìa Salentina

A causa della rottura di un tronco della rete idrica, sono possibili disagi nei comuni di Corigliano d’Otranto e Soleto. L’intervento di riparazione urgente è in corso e si prevede che l’erogazione dell’acqua sarà ripristinata nel tardo pomeriggio. Restate aggiornati sulle eventuali novità e sui tempi di riparazione.

SOLETO - La rottura improvvisa di un tronco della rete idrica a servizio dei centri abitati di Corigliano d'Otranto e Soleto ha imposto un intervento di riparazione urgente che si concluderà presumibilmente nel tardo pomeriggio con il ripristino dell'erogazione dell'acqua.Per consentire i lavori.

Acquedotto Pugliese sta eseguendo lavori di manutenzione sulla rete idrica a Francavilla Fontana e Mesagne. Questi interventi mirano a migliorare la qualità del servizio e potrebbero causare temporanei disagi alle utenze. Si consiglia di pianificare eventuali necessità di approvvigionamento alternativo e di seguire eventuali aggiornamenti sulle tempistiche.

