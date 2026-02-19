Tragedia sulle strade | auto sbanda colpisce un paletto e si cappotta Muore una donna

Una donna di 50 anni ha perso la vita mercoledì sera a Casumaro, quando la sua auto ha sbattuto contro un paletto e si è cappottata lungo via Ferioli. La causa dell'incidente sembra essere stata una manovra azzardata che ha fatto perdere il controllo del veicolo. La vettura ha urtato il palo, causando la fuoriuscita e il ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le verifiche.

Incidente fatale: sul posto sanitari del 118 e carabinieri. Indagini in corso per capire le cause Tragedia sull’asfalto. E’ quanto è accaduto alle 19 di mercoledì 18, tra via Correggio e via Ferioli, a Casumaro, quando una donna di 50 anni è finita fuori strada con la propria vettura. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe colpito un paletto, quindi si sarebbe ribaltata finendo la propria corsa in un piccolo fosso a ridosso di un’abitazione privata. L’impatto è risultato fatale per la donna, che è deceduta all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno confermato la morte, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso ed hanno avviato le indagini del caso per stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

