Tragedia sulle strade | auto sbanda colpisce un paletto e si cappotta Muore una donna
Una donna di 50 anni ha perso la vita mercoledì sera a Casumaro, quando la sua auto ha sbattuto contro un paletto e si è cappottata lungo via Ferioli. La causa dell'incidente sembra essere stata una manovra azzardata che ha fatto perdere il controllo del veicolo. La vettura ha urtato il palo, causando la fuoriuscita e il ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le verifiche.
Incidente fatale: sul posto sanitari del 118 e carabinieri. Indagini in corso per capire le cause Tragedia sull’asfalto. E’ quanto è accaduto alle 19 di mercoledì 18, tra via Correggio e via Ferioli, a Casumaro, quando una donna di 50 anni è finita fuori strada con la propria vettura. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe colpito un paletto, quindi si sarebbe ribaltata finendo la propria corsa in un piccolo fosso a ridosso di un’abitazione privata. L’impatto è risultato fatale per la donna, che è deceduta all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno confermato la morte, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso ed hanno avviato le indagini del caso per stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Tragedia sulle strade di Roma: muore a 27 anni una giovane mamma, grave l’amicaUn incidente stradale tra Acilia e Dragoncello a Roma si è concluso con la tragica perdita di una giovane mamma di 27 anni, mentre la sua amica è rimasta gravemente ferita.
Tragedia a Cenaia, investita sulle strisce pedonali muore una donna: stava andando a giocare a tombolaA Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana in provincia di Pisa, si è verificata una tragedia: una donna di 77 anni, Sandra Fantozzi, è deceduta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali.
Roma, auto travolta sulla Colombo: ipotesi gara clandestina, muore a 20 anni Beatrice Bellucci
Argomenti discussi: Tragedia nella notte: auto contro albero sulla Terlizzi-Palombaio, 17enne muore sul colpo. Feriti altri due Rinviato il Carnevale; Altra tragedia sulla strada: scontro con un'auto, muore il 19enne Francesco Mazzoleni; Doppia tragedia sulle strade di Bari: muoiono 2 ragazze ventenni di Mola e Bitetto. Ferito un bimbo; Incidente mortale tra Mola e Rutigliano: auto contro albero, perde la vita una ragazza. Tre feriti in codice rosso.
Tragedia a Goito. Scontro fra due auto: una travolge carambola e uccide un ciclista di 50 anniGOITO Tragedia della strada oggi intorno alle 14.30 in strada Santa Maria Colombare, a Goito in aperta campagna. Secondo una prima ricostruzione ... vocedimantova.it
Tragedia sulla SS 121: scontro tra due auto nella notte, muore un 26ennePATERNÒ – Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Un sabato sera che doveva essere di festa si è trasformato in dramma sulla SS 121 Catania-Paternò, dove un gravissimo incidente stradale ha spezza ... catania.liveuniversity.it
Tragedia sulle strade di Settimo Milanese Un uomo di 88 anni è stato investito e ucciso da un camion in via Tommaso Edison 3 facebook