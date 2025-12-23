Tragedia sulle strade di Roma | muore a 27 anni una giovane mamma grave l’amica

Un incidente stradale tra Acilia e Dragoncello a Roma si è concluso con la tragica perdita di una giovane mamma di 27 anni, mentre la sua amica è rimasta gravemente ferita. L’incidente ha suscitato grande dolore nella comunità. Continuate a seguire gli aggiornamenti su DayItalianews per tutte le informazioni sulle indagini e le conseguenze di questo grave episodio.

Il terribile schianto tra Acilia e Dragoncello. Ancora una giovane vita spezzata sulla strada. Si chiamava Norma Jeanne Beale Meneke, per tutti semplicemente Norma, la ragazza di 27 anni morta nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di lunedì 22 dicembre in via dei Romagnoli, all'incrocio con via Andrea da Garessio, tra Acilia e Dragoncello, a Roma. Norma era madre di due bambini piccoli, di 5 e 3 anni, che ora restano senza la loro mamma. La Fiat 500 su cui viaggiava insieme a un'amica si è scontrata frontalmente con un autobus Atac, per poi finire la corsa in una cunetta a bordo strada.

Schianto frontale tra bus e auto: morta una ragazza di 27 anni, grave l'amica - Per la giovane vittima non c'è stato nulla da fare, mentre la 26enne che si trovava con lei è stata trasportata in ospeda ... today.it

Scontro frontale auto-bus, muore una ragazza di 27 anni - E’ il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, lunedì 22 dicembre, tra Acilia e Dragoncello a Roma. tiburno.tv

