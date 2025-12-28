Tragedia a Cenaia investita sulle strisce pedonali muore una donna | stava andando a giocare a tombola

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana in provincia di Pisa, si è verificata una tragedia: una donna di 77 anni, Sandra Fantozzi, è deceduta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. La vittima si stava recando a giocare a tombola. La comunità è profondamente colpita da questo lutto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Cenaia in provincia di Pisa. Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana, è in lutto per la scomparsa di Sandra Fantozzi, 77 anni, conosciuta affettuosamente da tutti come Sandra. Ieri sera, sabato 27 dicembre, poco prima delle 21, l’anziana è stata travolta da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Vittorio Veneto, a pochi passi da casa. Sandra stava andando a una serata di tombola con le amiche, una tradizione che ogni anno animava il suo periodo post-natalizio. L’impatto e i soccorsi. L’incidente è stato devastante: la donna è stata colpita da un’auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragedia a cenaia investita sulle strisce pedonali muore una donna stava andando a giocare a tombola

© Dayitalianews.com - Tragedia a Cenaia, investita sulle strisce pedonali muore una donna: stava andando a giocare a tombola

Leggi anche: Robbiate, 15enne investita sulle strisce: stava andando a scuola

Leggi anche: Investita sulle strisce mentre andava a giocare a tombola con le amiche: 77enne morta a Pisa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Attraversa la strada, muore travolta da un’auto; Muore una donna di 77 anni investita da un'auto; Donna muore travolta sulla strada; Cenaia, travolta mentre attraversa la strada: muore pensionata. Chi è la vittima.

tragedia cenaia investita strisceTravolta sulle strisce mentre va a giocare a tombola, muore 77enne - Lorenzana, dove una donna di 77 anni ha perso la vita dopo essere stata investita ... gonews.it

tragedia cenaia investita strisceInvestita sulle strisce mentre andava a giocare a tombola con le amiche: 77enne morta a Pisa - Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana, piange Sandra Fantozzi, 77 anni, travolta sulle strisce pedonali mentre durante la serata del 27 dicembre andava ... fanpage.it

tragedia cenaia investita strisceMuore investita sulle strisce mentre stava andando a giocare a tombola - La vittima è Alessandra Fantozzi, 77 anni, uccisa ieri sera da un'auto nel centro abitato di Cenaia, nel comune di Crespina- ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.