Tragedia a Cenaia investita sulle strisce pedonali muore una donna | stava andando a giocare a tombola

A Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana in provincia di Pisa, si è verificata una tragedia: una donna di 77 anni, Sandra Fantozzi, è deceduta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. La vittima si stava recando a giocare a tombola. La comunità è profondamente colpita da questo lutto.

Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana, è in lutto per la scomparsa di Sandra Fantozzi, 77 anni, conosciuta affettuosamente da tutti come Sandra. Ieri sera, sabato 27 dicembre, poco prima delle 21, l'anziana è stata travolta da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Vittorio Veneto, a pochi passi da casa. Sandra stava andando a una serata di tombola con le amiche, una tradizione che ogni anno animava il suo periodo post-natalizio. L'impatto e i soccorsi. L'incidente è stato devastante: la donna è stata colpita da un'auto.

Investita sulle strisce mentre andava a giocare a tombola con le amiche: 77enne morta a Pisa - Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana, piange Sandra Fantozzi, 77 anni, travolta sulle strisce pedonali mentre durante la serata del 27 dicembre andava ... fanpage.it

Muore investita sulle strisce mentre stava andando a giocare a tombola - La vittima è Alessandra Fantozzi, 77 anni, uccisa ieri sera da un'auto nel centro abitato di Cenaia, nel comune di Crespina- ansa.it

La tragedia - La donna, molto conosciuta in zona, stava andando a giocare a tombola con le amiche - facebook.com facebook

