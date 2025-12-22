Il brand milanese della positività investe nel Comasco | terzo negozio a Montano Lucino e nuove assunzioni

Il brand milanese Legami Milano amplia la propria rete nel territorio comasco, aprendo un nuovo punto vendita a Montano Lucino, presso il Centro Commerciale Bennet. Questa inaugurazione rappresenta un passo importante nella strategia di crescita dell’azienda, che continua a investire nel rafforzamento della propria presenza locale e nelle opportunità di lavoro. La nuova apertura conferma l’interesse del brand verso il mercato e la comunità di montano Lucino.

Il brand milanese Legami Milano rafforza la propria presenza nel Comasco e annuncia l'apertura di un terzo negozio in provincia di Como, questa volta a Montano Lucino, all'interno del Centro Commerciale Bennet di Montano Lucino.Dopo aver puntato sul centro storico cittadino, l'azienda sceglie ora.

