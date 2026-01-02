Traffico Roma del 02-01-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 2 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code sull'Autosole da Torrenova e sul raccordo anulare in entrata in città. Le ZTL del centro storico e del Tridente sono attive fino al 6 gennaio, con orari estesi per la ZTL del Tridente. È inoltre segnalato il senso unico alternato sulla via Flaminia tra Corso di Francia e via Francesco Nitti, in corso fino al 31 gennaio. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito Roma.

Luceverde Roma traffico Autosole da Torrenova raccordo anulare quindi in entrata in città ed in città le ZTL del centro e del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente video un'estensione della fascia oraria e non si può accedere dalle 6:30 alle 22 anche questa notte interessano la via Flaminia transito a senso unico alternato dalle 21 alle 6 del mattino tra Corso di Francia & via Francesco Nitti questi lavori andranno avanti di notte fino al 31 di gennaio ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

