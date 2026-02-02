Questa sera a Roma si registrano diversi disagi alla circolazione. Un incidente su via Veientana, vicino al raccordo anulare, ha causato code e rallentamenti, mentre sulla tangenziale est ci sono ancora rallentamenti tra Corso di Francia e San Giovanni. La chiusura di via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia prosegue da ieri, creando deviazioni e problemi per il traffico. Anche la via Ardeatina resta chiusa in entrambe le direzioni tra via di San Sebastiano e il Vicolo dell’Annunziatella, con traffico a senso unico altern

Luceverde Roma incidente con disagi al traffico su via Veientana altezza raccordo anulare in direzione di Roma centro migliorato il traffico sul Raccordo restano code solo lungo la carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 code a tratti poi sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni al centro da ieri via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia il divieto di transito si è reso necessario per le operazioni di verifica sulle alberature presenti nell'aria deviazioni per linee di bus per uno smottamento la via Ardeatina ancora chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina Inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili i disagi alla circolazione ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-02-2026 ore 19:30

