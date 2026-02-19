Sci alpinismo combinata 1500 pista lunga le prime medaglie dell' hockey | il programma di oggi
Oggi, le prime medaglie sono state assegnate in diverse discipline, tra cui lo sci alpinismo, che ha visto l'assegnazione di una medaglia sulla lunga pista di 1500 metri. La giornata si apre con le competizioni di sci alpinismo, dove i partecipanti affrontano una salita di circa 1500 metri, creando attesa tra gli appassionati. Nel pomeriggio, si sono svolte gare di hockey e pattinaggio di velocità, mentre in serata sono previste le finali femminili di hockey su ghiaccio. La competizione continua con molte sfide ancora da affrontare.
Sette le medaglie d'oro da assegnare oggi a Milano Cortina. Il programma del mattino, che apre col curling, prevede il debutto alle Olimpiadi invernali dello sci alpinismo, con le prime medaglie della storia con le Sprint maschili e femminili. Podi mattutini anche per il freestyle, col gli Aerials maschili, e la combinata nordica. È il giorno delle finali dell'hockey ghiaccio femminile: pomeriggio per la finale del bronzo, serata con quella per l'oro. Nel pattinaggio di velocità è il giorno dei 1500 metri maschili, mentre la serata prevede il gran finale del pattinaggio artistico declinato al singolo femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milano-Cortina 2026: Prime Medaglie Assegnate! Bob, Pattinaggio e Salto con gli Sci Oggi in Pista.Oggi, a causa delle intense gare di bob, pattinaggio e salto con gli sci, Milano e Cortina hanno visto le prime medaglie delle Olimpiadi invernali 2026.
Milano-Cortina 2026: Biathlon, Sci e Hockey, oggi in campo per nuove medaglie e finali emozionanti.Questa mattina a Milano e Cortina le competizioni olimpiche sono riprese con tante gare in programma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sci alpinismo alle Olimpiadi invernali, come funziona e regole disciplinaPer decenni lo sci alpinismo rimase una disciplina di nicchia, tra attrezzature pesanti, conoscenze limitate e rischi elevati. La svoltà arrivo negli anni grazie a sci più leggeri, attacchi specifici ... sport.sky.it
MILANO CORTINA: Gli azzurri in gara domani 18 febbraio. Esordio dello sci alpinismo, azzurri del curling in corsa per la semifinale. #ANSA facebook
#Olimpiadilnvernali2026 di #MilanoCortina2026. Esordio olimpico per lo Sci Alpinismo. Domani le gare individuali di uomini e donne. Emozioni e paure per Alba De Silvestro al microfono dei social di #Radio1: “È un’emozione ma anche un pochino pesante x.com