Oggi a Milano Cortina si svolgono diverse competizioni, tra cui il debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi invernali. La gara si tiene nel pomeriggio e coinvolge atleti italiani che cercano di conquistare una medaglia. La presenza degli azzurri si fa sentire in più discipline, con alcune sfide che promettono emozioni forti. Gli spettatori possono seguire gli eventi in diretta sia in piazza che sui canali televisivi dedicati. La giornata si presenta ricca di appuntamenti sportivi per gli appassionati.

(Adnkronos) – Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici. Per l’Italia, occhi soprattutto su Giulia Murada, a caccia della prima storica medaglia olimpica nella disciplina a Bormio. In serata torna il pattinaggio di figura: in gara c’è Lara Naki Gutmann. Ecco programma, orario delle gare di giornata e dove vederle in tv e streaming. 9.05 curling – Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada 9. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, le gare di oggi: dall’esordio dello sci alpinismo al pattinaggio di figura, orari e dove vedere gli azzurri

