I collegamenti al Nue non bastano le scuole sono ostaggio dei ladri Dal municipio appello al prefetto

Il minisindaco Caliste: "Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità: ora è necessario un intervento deciso a livello nazionale" I genitori lo ripetono da tempo: nelle scuole del municipio V continuano i furti. Nonostante il collegamento diretto di un numero sempre più alto di istituti al Nue (Numero unico per le emergenze). Incursioni di cui le famiglie, dicono, riescono ad avere sempre meno informazioni. Adesso, comunque, è lo stesso municipio V a comunicare che, nelle scuole, i furti “continuano con frequenza ormai quotidiana”. Solo nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio, ci sono state incursioni al nido Pettirosso, alla scuola Deledda e al nido La casa dello Scarabocchio, dove sono stati sottratti anche “macchinari indispensabili allo svolgimento delle attività scolastiche”.🔗 Leggi su Romatoday.it

