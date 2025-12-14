L'articolo analizza la recente vicenda legata all'ex Ilva di Taranto, evidenziando come la gestione da parte del sindaco Piero Bitetti abbia evidenziato una leadership caratterizzata da contraddizioni e incertezze. La sequenza di eventi, tra firma e smentita, sottolinea lo stato di instabilità politica che coinvolge la città, lasciando Taranto in una posizione di precarietà decisionale.

Ex Ilva, Lazzaro: "Bitetti firma e poi smentisce: Taranto ostaggio di una leadership incerta"

Tarantini Time Quotidiano La gestione del dossier ex Ilva da parte del sindaco Piero Bitetti è ormai il simbolo di una leadership incerta, contraddittoria e politicamente inaffidabile. Un atteggiamento che Taranto non può più permettersi di fronte alla più grande vertenza industriale d’Europa, che riguarda lavoro, salute e futuro economico di un’intera comunità. Il 10 dicembre scorso il sindaco Bitetti ha apposto la propria firma al verbale del Consiglio di Fabbrica, insieme alle organizzazioni sindacali, alle RSU di Fim, Fiom, Uilm e USB, agli enti locali e al presidente della Regione Michele Emiliano. Tarantinitime.it

