Torre dei Conti i primi indagati per il crollo | tre architetti e un ingegnere indagati per crollo Fori

Ci sono i primi indagati nel procedimento avviato dalla procura di Roma in relazione al crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperial. Avvenuto lo scorso 3 novembre, costò la vita a Octay Stroici, l’operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie. A un mese dal crollo, per quattro progettisti, un ingegnere e tre architetti, tra i quali il rup (responsabile unico del progetto) del cantiere, c’è stato il primo atto formale: con l’elezione di domicilio, in vista di accertamenti irripetibili disposti dai magistrati di piazzale Clodio. Un accertamento potrebbe essere quello dell’ analisi delle macerie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Torre dei Conti, i primi indagati per il crollo: tre architetti e un ingegnere indagati per crollo Fori

