Crollo della Torre dei Conti oggi il sopralluogo del prefetto Giannini

Oggi il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, recentemente interessata da un crollo. Durante la visita, il prefetto ha incontrato i vigili del fuoco e ha valutato le condizioni dell'edificio, sottolineando l’importanza delle operazioni di messa in sicurezza e delle verifiche strutturali in corso. L’intervento mira a garantire la sicurezza pubblica e a pianificare eventuali interventi futuri.

