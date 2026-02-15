Taekwondo a Tirana Andreas Miserendino si conferma tra i più forti d' Europa

Andreas Miserendino ha dimostrato di essere uno dei migliori atleti di taekwondo in Europa durante l’European Grand Prix E6 a Tirana. Nei due giorni di gare, dal 13 al 14 febbraio, il giovane pugile italiano ha affrontato avversari di alto livello nel palazzetto dello sport Feti Borova. La competizione ha visto la partecipazione di campioni da tutta Europa, e Miserendino ha conquistato il rispetto dei presenti con le sue prestazioni.

Dopo aver affrontato cinque intensissimi incontri con atleti provenienti dalla Spagna, Grecia e Moldavia è riuscito a salire sul podio ottenendo un non facile bronzo Dal 13 al 14 febbaio a Tirana, presso il palazzetto dello sport Feti Borova, si é svolto l'European Grand Prix E6 che ha visto impegnati i migliori atleti provenienti da tutta Europa. Andreas Miserendino, giovane 15enne atleta della TKD Cattolica-Riccione, guidata dal maestro Davide Berti, si è trovato a dovere affrontare i 50 atleti che componevano il tabellone della categoria -59 kg junior. Dopo aver affrontato cinque intensissimi incontri con atleti provenienti dalla Spagna, Grecia e Moldavia è riuscito a salire sul podio ottenendo un non facile bronzo, la qualificazione al Grand Prix Final che si terrà a Sarajevo il prossimo dicembre e dove saranno impegnati i migliori 16 atleti d'Europa, ottenendo 21,6 punti che lo proiettano al terzo posto del ranking.