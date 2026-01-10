Uscite da casa mia Picchia la moglie davanti ai figli e poi minaccia i carabinieri nel Vicentino

10 gen 2026

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Romano d’Ezzelino per aver aggredito e minacciato la moglie davanti ai figli minori. L’episodio si è verificato in un contesto familiare, con le forze dell’ordine intervenute per gestire la situazione. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla violenza domestica e l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Romano d’Ezzelino per aver picchiato e minacciato la compagna davanti ai figli minori. L’aggressione, scatenata da futili motivi, si inserisce in un contesto di violenze che andava avanti da circa un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

