Foibe torna il Treno del ricordo | mostra itinerante in 11 città Ecco le tappe

Questa mattina è ripartito il “Treno del ricordo”, una mostra itinerante che toccherà 11 città italiane. Il treno rende omaggio alle vittime delle foibe e di quell’esodo forzato, portando in viaggio testimonianze e ricordi di un passato ancora vivo. Il ministro Abodi ha annunciato che le bandiere saranno a mezz’asta in segno di lutto. La partenza di questa iniziativa ha riacceso il dibattito sulla memoria storica e sulla riconoscenza verso chi ha sofferto.

Un treno per ricordare i martiri della foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, oltre alle bandiere che, come annunciato da Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, «saranno a mezz'asta», mentre la Presidenza del Consiglio ha deciso di illuminare la facciata di Palazzo Chigi con il tricolore e la scritta "Io ricordo" a testimoniare un'adesione totale. Sono le iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione del Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. In particolare il "Treno del Ricordo", che sarà attivo dal 10 febbraio al 1° marzo, porterà in tutta Italia la mostra itinerante per ripercorrere idealmente il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati per raggiungere i vari campi profughi sul territorio nazionale.

