A Casalnuovo di Napoli torna il Premio Letterario “Una Città Che Scrive”. La cerimonia di premiazione si terrà entro metà giugno 2026 nel Parco delle Chiocciole. Gli organizzatori annunciano che sarà un evento aperto a scrittori e lettori, con la partecipazione di ospiti speciali. La cittadinanza si prepara a riabbracciare questa tradizione che invita alla cultura e alla scoperta di nuovi talenti.

La cerimonia di premiazione si svolgerà entro la metà di giugno 2026 presso il Parco delle Chiocciole, a Casalnuovo di Napoli. Il Premio Letterario "Una Città Che Scrive", fondato da Giovanni Nappi, animatore culturale e promotore di numerose iniziative di valorizzazione sociale e territoriale, torna con la sua XI Edizione, che per il 2026 assume il carattere di edizione straordinaria in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il Premio è promosso dall' Associazione socio-culturale Una Città Che…, in collaborazione con il Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi e con il Parco delle Chiocciole, realtà da anni impegnate nella valorizzazione sociale e territoriale.

