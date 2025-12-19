Cosplay on ice | costumi e immaginario nel Natale monfalconese

Vivi l’incanto del Natale a Monfalcone con Cosplay on Ice, l’evento che trasforma la piazza in un mondo di fantasia e creatività. Sabato 20 dicembre, immergiti in un’atmosfera magica tra costumi originali e personaggi da sogno, in un’atmosfera natalizia unica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dall’immaginazione e condividere momenti di festa con tutta la comunità.

Tra costumi e fantasia prende forma Cosplay on Ice, l'appuntamento di sabato 20 dicembre in Piazza della Repubblica, inserito nel calendario delle iniziative natalizie a titolo gratuito del Comune di Monfalcone. In co-organizzazione con Bazinga Eventi e il gruppo Cosplay Senza Età, l'evento si.

