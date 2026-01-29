il carnevale storico fra tradizione e cosplay

Il Carnevale di Pieve di Cento torna ad animare il centro della città. Per quattro domeniche, le strade si riempiranno di maschere, costumi e festeggiamenti. La manifestazione riprende con le sue tradizioni, ma anche con un tocco di modernità grazie ai cosplay. La comunità si prepara a vivere ancora una volta questa festa che unisce storia e divertimento.

Una festa che parla di tutta la comunità. Il Carnevale storico di Pieve di Cento torna ad animare il centro cittadino nelle prossime quattro domeniche. Sfilate, musica e iniziative dedicate in particolare ai bambini "ma che in realtà rappresentano tutta la nostra comunità", come ricorda il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari. L’evento è stato presentato in conferenza stampa a Bologna, per sottolineare proprio la dimensione territoriale di un evento che diventa "un progetto condiviso a livello cittadino e metropolitano". Il Carnevale di Pieve ha radici profonde e "passa da generazione in generazione", come racconta Giampaolo Gallerani, presidente del Comitato delle società carnevalesche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serino si appresta a iniziare il Carnevale 2026 con la tradizionale Mascarata Serinese.

Il Carnevale 2026 a Torino e nel Piemonte si avvicina, portando con sé una serie di eventi che celebrano tradizione, costume e cultura locale.

