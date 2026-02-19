Torna a rubare dopo 48 ore ma finisce nuovamente in manette

Un uomo marocchino di 35 anni, senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine, torna a commettere furto dopo appena 48 ore. Questa volta, i carabinieri di Selvazzano lo hanno sorpreso mentre tentava di svaligiare un’abitazione del quartiere, dopo aver già rubato poco prima in un negozio. Durante il tentativo di fuga, ha aggredito alcuni testimoni che cercavano di fermarlo. La polizia lo ha arrestato nuovamente, confermando la sua presenza nei reati di furto e violenza.

I carabinieri della stazione di Selvazzano hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 35 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, ritenuto responsabile dei reati di tentato furto in abitazione, furto aggravato e lesioni personali. La vicenda si è consumata nel primo pomeriggio di martedì 17 febbraio a Selvazzano. L’intervento è scattato quando i militari, durante un servizio di controllo del territorio, in transito in via Euganea, hanno notato due uomini mentre inseguivano e bloccavano un terzo soggetto lungo la strada. Una volta fermato il fuggitivo, la ricostruzione dei fatti ha evidenziato una sequenza concitata: l'uomo si è inizialmente avvicinato a un'abitazione singola e, utilizzando delle forbici in acciaio estratte dallo zaino, ha tentato di forzare il cancello pedonale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

