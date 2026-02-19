Tormenta di neve nel Lecchese | la Valsassina paralizzata

Una forte nevicata ha bloccato la Valsassina questa mattina, lasciando molte strade impraticabili. La perturbazione ha provocato disagi e ha costretto molti a rimanere a casa o a cercare alternative di viaggio. Le temperature rigide e il vento forte hanno peggiorato la situazione, rendendo difficile intervenire con le macchine spalaneve. Le scuole sono rimaste chiuse e i servizi di emergenza sono in allerta. La neve continua a cadere, creando un mantello bianco che copre interi paesaggi della valle.

Pasturo (Lecco), 19 febbraio 2026 – Tormenta di neve in Valsassina dall'alba di oggi. L'abbondante nevicata ha colto tutti di sorpresa, sebbene preannunciata e prevista. Pesanti le ripercussioni soprattutto lungo la Sp 62, la Strada provinciale che attraversa a Valsassina, ma anche sugli altri principali collegamenti viabilistici. Diversi automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati perché privi di catene da neve e di pneumatici invernali, restando intraversati o non riuscendo ad affrontare né salite né discese. Tormenta di neve: la Valsassina paralizzata Si sono verificati alcuni incidenti, fortunatamente non gravi.