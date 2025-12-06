In treno sulla neve e ai mercatini di Natale Con tappa anche nel Lecchese

In treno sulla neve e verso l’atmosfera dei mercatini di Natale a Iseo, a Trento e Bolzano: per la stagione invernale e le settimane di festa Trenord arricchisce la proposta per il tempo libero, per un turismo sostenibile senz’auto in Lombardia. Con tappa anche nel Lecchese, in particolare per i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondisci con queste news

Trenord: in treno sulla neve e ai mercatini di Natale https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17356 - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovie: Con Trenord in treno sulla neve e ai mercatini di natale Vai su X

In treno sulla neve e ai mercatini di Natale. Con tappa anche nel Lecchese - Tornano i "Treni della neve", pacchetti treno più navetta e skipass per i Piani di Bobbio e la vicina Valtellina. leccotoday.it scrive

Trenord: in treno sulla neve e ai mercatini di Natale - Tornano i “Treni della neve”, pacchetti treno+navetta+skipass per Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca. Da quibrescia.it

Treni della neve: per i mercatini di Natale e per andare a sciare - I biglietti comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso la stazione più vicina alle località sciistiche di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Do ... Secondo giornaledibrescia.it

Trenord: tornano i “Treni della neve” e quelli verso i mercatini di Natale di Iseo, Trento e Bolzano - (FERPRESS) – Trento, 5 DIC – In treno sulla neve e verso l’atmosfera dei mercatini di Natale a Iseo, a Trento e Bolzano: per la stagione invernale e le settimane di festa Trenord arricchisce la propos ... Segnala ferpress.it

Tornano i 'Treni della neve': pacchetti viaggio per le piste da sci o per raggiungere i mercatini di Natale - Chi preferisce le ciaspolate può scegliere il pacchetto giornaliero dedicato che, oltre al viaggio in treno fino a Sondrio e in bus navetta, include il viaggio sulla Snow Eagle, la funivia più grande ... Lo riporta milanotoday.it

SUI BINARI DEL NATALE: MERCATINI DA RAGGIUNGERE IN TRENO (SENZA STRESS NÉ VALIGIE GIGANTESCHE) - Ecco 5 itinerari da fare in treno: comodi, brevi e bellissimi. Lo riporta agoranews.it