LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | tormenta di neve condizioni difficili

La gara di sci alpino maschile alle Olimpiadi viene interrotta a causa di una forte tormenta di neve che rende le piste troppo pericolose. La neve intensa e le visibilità ridotte hanno costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente le competizioni, interrompendo le qualifiche e lasciando i corridori in attesa di condizioni migliori. Tra i favoriti, anche Hallberg è stato costretto a uscire dalla gara, mentre l’Italia spera ancora di conquistare un posto sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.12 FUORI ANCHE HALLBERG! Per il podio si sta aprendo uno spiraglio per l’Italia. 10.11 Il belga Armand Marchant è quarto a 1.20. Attenzione ora al finlandese Eduard Hallberg. E’ la sua occasione. 10.10 Il norvegese Timon Haugan è terzo a 0.96. I distacchi sono pesanti. Si è scatenata una tormenta di neve. 10.08 FUORI BRAATHEN! Aveva 26 centesimi di vantaggio al secondo intermedio! Poi la scivolata in una curva verso sinistra! 10.06 Kristoffersen terzo a 1.59. Adesso diventa dura, perché nevica davvero tanto. Molto di più rispetto a quando sono scesi McGrath e Meillard. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina alle Olimpiadi è iniziato lo slalom della combinata maschile.

Vincenzo Vinatzer affronta la sua ultima chance negli Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto un punteggio che lo mette sotto pressione.

