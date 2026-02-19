Torino Baroni cerca la svolta al centro | Ilkhan dà il ritmo Vlasic idee e gol

A Torino, il tecnico Baroni tenta di cambiare il volto del centrocampo dopo la recente crisi. La causa è la difficoltà nel creare occasioni da rete, nonostante il contributo di Ilkhan e Vlasic. Il primo dà il ritmo, mentre il secondo porta idee e segnali di riscatto. Adams si infortuna, lasciando spazio a Ilic che torna in campo. Baroni lavora per trovare una soluzione efficace, sperando di migliorare la manovra offensiva della squadra. La partita si avvicina e le mosse sono ancora da definire.

Aumentare il volume di gioco. Dare più sostanza alla manovra, iniettare quantità e qualità nell’impianto tattico in modo da creare un maggior numero di occasioni da gol. Dopo la gara persa con il Bologna, nella quale il Torino ha prodotto solo due tiri verso la porta difesa da Skorupski, Marco Baroni e il suo staff stanno lavorando su come ampliare frequenza e pericolosità delle ondate d’attacco granata. Domenica contro il Genoa, così come nelle successive partite di campionato, serviranno più idee e maggiori rifornimenti per le punte. A maggior ragione in caso di assenza di Che Adams, un attaccante capace anche di essere rifinitore, che le occasioni sa pure costruirle, oltre che concretizzarle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino, Baroni cerca la svolta al centro: Ilkhan dà il ritmo, Vlasic idee e gol LIVE Alle 18 Torino-Roma: Gasp lancia Malen, Baroni punta su IlkhanAlle 18 si affrontano Torino e Roma in una sfida importante per entrambe le squadre. Roma Torino 2-3: Adams e Ilkhan portano Baroni ai quarti! Gasperini ko, i granata affronteranno l’InterRoma Torino 2-3: Adams e Ilkhan guidano il Torino verso i quarti di finale, eliminando la Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torino, Baroni cerca soluzioni. Intanto mancano tredici partite; Serie A. Torino, Baroni parla dopo il match contro il Bologna; Torino, Baroni punta su Vlasic: nuovo piano-gara con il croato al centro del progetto?; Torino, Baroni: Contestazione comprensibile, la squadra patisce la situazione ma non è un alibi. Genoa Torino si avvicina, Baroni cerca i tre punti per non sprofondare ai piedi della zona retrocessione, per la gara ritrova un centrocampistaGenoa Torino si avvicina, Baroni cerca i tre punti per non sprofondare ai piedi della zona retrocessione, per la gara ritrova un centrocampista Un successo permetterebbe al suo Torino di guardare con ... calcionews24.com Coppa Italia, pronostico Roma-Torino: Baroni cerca il bis all'OlimpicoGranata a caccia della qualificazione nello stadio in cui, in questo campionato, hanno battuto 1-0 i giallorossi con gol di Simeone ... tuttosport.com Il #Torino di Marco #Baroni affronta una sfida decisiva a Genova contro il Grifone: una vittoria offrirebbe serenità, mentre una sconfitta sancirebbe ufficialmente la crisi. Con la zona retrocessione vicina, Baroni spera nel recupero di Ivan Ilic, sebbene restino di facebook 13 Torino, #Baroni cerca soluzioni. Intanto mancano tredici partite Il tecnico perde credibilità: non basta assumersi responsabilità, i problemi restano. E ora si infastidisce anche #Cairo… #Torino #TorinoFC #ToroNews L'articolo x.com