Roma Torino 2-3 | Adams e Ilkhan portano Baroni ai quarti! Gasperini ko i granata affronteranno l’Inter

Roma Torino 2-3: Adams e Ilkhan guidano il Torino verso i quarti di finale, eliminando la Roma. La partita, disputata allo Stadio Olimpico, ha visto i granata prevalere con una rimonta nel secondo tempo. Gasperini esce sconfitto, e ora il Torino affronterà l’Inter nei quarti. Di seguito, sintesi, tabellino, moviola e cronaca LIVE di una sfida equilibrata e ricca di emozioni.

Roma Torino, allo Stadio Olimpico il match di Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Stasera alle 21:00 la Città Eterna accende i riflettori sulla Coppa Italia. Roma e Torino si sfidano all’Olimpico in occasione degli ottavi della competizione. Gian Piero Gasperini insegue il sogno trofeo, ma deve fare i conti con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Torino 2-3: Adams e Ilkhan portano Baroni ai quarti! Gasperini ko, i granata affronteranno l’Inter Leggi anche: Roma-Torino, le probabili formazioni: Gasperini cambia, Baroni conferma Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma Torino: i titolari di Gasperini e Baroni per la Coppa Italia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Roma-Torino: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Coppa Italia, Roma-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Torino, quando si gioca l'ottavo di finale? Probabili formazioni, statistiche, dove vederla in tv e streaming, i precedenti, informazioni utili. Roma-Torino 2-3, le pagelle: il sogno di Arena (7) non basta. Notte amara per Svilar (4,5), in affanno anche Ziolkowski (5) - 3 all'Olimpico) nonostante la notte da sogno del 16enne Arena. leggo.it

Coppa Italia: 3-2 alla Roma, il Torino ai quarti con l'Inter - Una doppietta di Adams e la rete al 90' di Ilkhan eliminano la Roma agli ottavi di Coppa Italia: il Torino supera il turno e si regala l'Inter ai quarti. ansa.it

Coppa Italia, il Torino vince 3-2 a Roma e affronterà l'Inter ai quarti - Sarà il Torino ad affrontare l'Inter a inizio febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. corriere.it

Torino knock Roma out of the Coppa Italia in CRAZY fashion • 35’ Roma 0-1 Torino • 46’ Roma 1-1 Torino • 52’ Roma 1-2 Torino • 81’ Roma 2-2 Torino • 90’ Roma 2-3 Torino Marco Baroni’s men move on x.com

Gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazioni di Roma-Torino! #ASRoma #RomaTorino #CoppaItalia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.