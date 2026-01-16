Incendio al reparto di Ortopedia del Policlinico | evacuati pazienti in sedia a rotelle e stampelle

Oggi al Policlinico di via del Vespro si è verificato un incendio nel reparto di Ortopedia, al secondo piano di padiglione 14. L'incendio ha richiesto l'evacuazione di pazienti, molti dei quali in sedia a rotelle e con stampelle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Attimi di terrore questo pomeriggio al Policlinico, dove un vasto incendio è divampato nel reparto di Ortopedia, al secondo piano del padiglione 14 di via del Vespro. L'allarme è scattato intorno alle 17.40, quando una densa coltre di fumo ha improvvisamente invaso i corridoi e le stanze del.

