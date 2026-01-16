Incendio al reparto di Ortopedia del Policlinico | evacuati pazienti in sedia a rotelle e stampelle

Oggi al Policlinico di via del Vespro si è verificato un incendio nel reparto di Ortopedia, al secondo piano di padiglione 14. L'incendio ha richiesto l'evacuazione di pazienti, molti dei quali in sedia a rotelle e con stampelle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Incendio nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo, pazienti sgomberati

Detenuto appicca incendio nella cella del carcere di Trapani, tre agenti in ospedale. Un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare ristretto nel reparto “Tirreno”, del carcere di Trapani ha appiccato il fuoco alla propria cella utilizzando indumenti - facebook.com facebook

