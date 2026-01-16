Incendio al reparto di Ortopedia del Policlinico | evacuati pazienti in sedia a rotelle e stampelle
Oggi al Policlinico di via del Vespro si è verificato un incendio nel reparto di Ortopedia, al secondo piano di padiglione 14. L'incendio ha richiesto l'evacuazione di pazienti, molti dei quali in sedia a rotelle e con stampelle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Attimi di terrore questo pomeriggio al Policlinico, dove un vasto incendio è divampato nel reparto di Ortopedia, al secondo piano del padiglione 14 di via del Vespro. L'allarme è scattato intorno alle 17.40, quando una densa coltre di fumo ha improvvisamente invaso i corridoi e le stanze del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Al Policlinico l'ascensore di Ortopedia è guasto da tre settimane: "Noi in stampelle costretti a salire a piedi"
Leggi anche: Incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati i pazienti
Incendio all’ospedale Policlinico Federico II di Napoli: evacuati alcuni pazienti - Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 14 maggio, all'ospedale Policlinico Federico II di Napoli, interessato da un incendio di grosse proporzioni: sul posto sono intervenuti i vigili del ... fanpage.it
Incendio al Policlinico Federico II di Napoli: fiamme nei cunicoli e tanta paura - Incendio al Policlinico Federico II di Napoli: fiamme partite da carrelli dei rifiuti nei cunicoli. internapoli.it
Incendio nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo, pazienti sgomberati x.com
Detenuto appicca incendio nella cella del carcere di Trapani, tre agenti in ospedale. Un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare ristretto nel reparto “Tirreno”, del carcere di Trapani ha appiccato il fuoco alla propria cella utilizzando indumenti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.