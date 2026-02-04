Gli arcieri di Terre di Castelli conquistano piazzamenti d’onore nei Campionati Regionali di tiro con l’arco

Nel freddo di domenica mattina a Castelfranco Emilia, 16 arcieri di Terre di Castelli hanno sfidato il cielo grigio e il gelo per i Campionati Regionali di tiro con l’arco. Con grande concentrazione, hanno calzato l’arco e si sono lanciati in una gara serrata, cercando di centrare il bersaglio. Alla fine, alcuni sono riusciti a conquistare piazzamenti d’onore, portando a casa risultati importanti e confermando la crescita della squadra.

Nel freddo pungente di una domenica mattina a Castelfranco Emilia, sotto un cielo grigio che sembrava voler soffocare ogni speranza di luce, i 16 arcieri degli Arcieri Terre di Castelli hanno affrontato il campo del Palazzetto dello Sport con la precisione di chi sa che ogni freccia conta. Non era solo una gara, era una prova di forza per una società che, da anni, si batte per affermare il proprio nome nel panorama regionale del tiro con l'arco. E la prova è stata superata con onore, anzi, con gloria. La squadra Master Femminile, composta da Fabia Rovatti, Pamela Mammi e Mary Varvaro, ha portato a casa l'oro nel torneo di Arco Nudo, superando in classifica squadre più blasonate e con una media di punteggio che ha fatto tremare i rivali.

