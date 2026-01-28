Brillano le amazzoni del ‘Piccolo ranch equestre’ | medaglia d’oro e di bronzo ai Campionati regionali

Le amazzoni del ‘Piccolo ranch equestre’ di Foggia portano a casa due medaglie dai campionati regionali di salto ostacoli. Durante la gara, che si è svolta al Centro Sportivo Sport Equestri di Altamura, una atleta ha conquistato l’oro, un’altra il bronzo. La vittoria dimostra ancora una volta il buon lavoro del club e il talento delle giovani amazzoni.

Ottimi piazzamenti delle amazzoni foggiane ai Campionati regionali di salto ostacoli che si sono svolti presso il Centro Sportivo Sport Equestri di Altamura lo scorso fine settimana Alessia Pastorino, in sella a Papagena Vas Z si è classificata al primo posto, vincendo la medaglia d’oro nella categoria Brevetti con ostacoli alti un metro e dieci centimetri. Chiara Fracasso, su Cinzia, si è classificata al terzo posto, vincendo la medaglia di bronzo nella categoria Brevetti con ostacoli alti 90 centimetri. Quarta classificata nella categoria brevetti Giada Vallario su Napoleon de Javron, buona anche la prestazione di Chiara De Angelis su Marrakech del Leon d’Oro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Piccolo Ranch Equestre Storico bronzo ai campionati Italiani di taekwondo, a Lampedusa la prima medaglia nazionale nelle cinture nere Campionati italiani. Medaglia di bronzo per Guarducci Elena Guarducci chiude il 2025 con una brillante medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti, consolidando la sua posizione tra le eccellenze nazionali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Piedi nudi nella sabbia, luci soffuse e il sapore della Romagna. L’aria fresca della sera, i calici che brillano e quell'atmosfera che solo la spiaggia sà dare. Stiamo tornando, promesso Per info e prenotazioni: 320/4121910 Lungomare Gabriele D’Annunz - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.