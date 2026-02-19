Thomas Plamberger a processo | ha lasciato morire la fidanzata in montagna a -20° Lui si difende | Ci consideravamo esperti era in salute

Thomas Plamberger affronta un processo dopo aver lasciato morire la fidanzata Kerstin in montagna, dove le temperature scendevano fino a -20°. L’uomo sostiene di aver agito perché entrambi si consideravano esperti e credevano che Kerstin fosse in buona salute. La vicenda risale a un’escursione estiva che si è trasformata in tragedia. La procura ritiene che Plamberger abbia ignorato le condizioni estreme, lasciando la donna senza assistenza. Il dibattimento si apre in modo ufficiale questa mattina.

Prende il via il processo a carico di Thomas Plamberger, l'uomo accusato di aver abbandonato la fidanzata Kerstin a meno 20 gradi in montagna, facendola morire per congelamento. Secondo quanto riporta Fanpage, i fatti risalgono al 19 gennaio 2025, quando Plamberger abbandonò Kerstin a 46 metri dalla vetta del Grossglockner, in Austria. L'uomo, accusato di omicidio colposo, comparirà in un'aula di tribunale per la prima volta nella giornata di oggi, 19 febbraio 2026. Circa un anno fa la coppia decise di scalare il Grossglockner, la vetta più alta dell'Austria. Durante l'arrampicata, Thomas lasciò indietro Kerstin a poche decide di metri dalla vetta alle 2 di notte.