Brett Ratner si difende dalle accuse legate al caso Epstein. Il regista noto per X-Men e Rush Hour dice di non aver mai conosciuto Jeffrey Epstein e afferma che la donna nella foto, che lo ritrae insieme a una ragazza, era la sua fidanzata. Per ora, Ratner resta sulla difensiva e cerca di chiarire la sua posizione pubblicamente.

Il regista di X-Men e Rush Hour è intervenuto per la prima volta pubblicamente sul suo presunto coinvolgimento nel caso del criminale americano. Il regista Brett Ratner, tra le persone che appaiono nelle foto diffuse dai file di Jeffrey Epstein, il criminale arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, ha fornito la propria versione dei fatti al Dipartimento di Giustizia. In una delle foto si vede Ratner abbracciare una donna, la cui identità è rimasta ignota. Accanto a lei, Epstein e una seconda donna, la cui identità è stata anch'essa oscurata. Intervistato da Fox Digital News, Brett Ratner si è difeso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caso Epstein, Brett Ratner si difende: "Non lo conoscevo, la donna nella foto era la mia fidanzata"

I Clinton testimonieranno alla Camera sul caso Epstein. Lo ha annunciato il vice capo dello staff dell'ex presidente #ANSA - facebook.com facebook

Bill e Hillary Clinton testimonieranno davanti a una commissione di inchiesta sul caso Epstein x.com